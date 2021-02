Am Mittwoch warten 10 Millionen im Sechsfachjackpot. Am Dienstagabend herrschte in den Trafiken bereits großer Andrang.

Ganz Österreich ist im Lottofieber, denn am Mittwoch wartet der erste Sechsfachjackpot des Jahres, bei dem es voraussichtlich um rund 10 Millionen Euro gehen wird. Es sei dies der siebente Sechsfachjackpot in der Lotto-Geschichte und natürlich der erste im heurigen Jahr, hieß es. © Privat Menschenschlangen vor einer Trafik in Wien. Es darf bereits jetzt mit einer Rekordteilnahme gerechnet werden. Am Dienstagabend bildeten sich vor einigen Trafiken bereits Menschenschlangen - viele wollten einen Tag vor Annahmeschluss noch ihren Tipp abgeben. Dafür bleibt jedoch noch Zeit genug: Annahmeschluss für die Sechsfachjackpot-Ziehung ist am Mittwoch um 18.30 Uhr. Mehr dazu Lotto: Jetzt wartet 6-fach-Jackpot mit 10 Millionen Euro! Siebenter Sechsfachjackpot in der Lotto Geschichte.

Lockdown-Jackpot lockt mit 10 Millionen! Viermal so viele Tipps wie normal werden abgegeben – die Gewinnsumme steigt und steigt.