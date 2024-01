7 Autos in Park & Ride-Anlage abgefackelt

In einer Parkgarage im Grazer Brauquartier brach am Samstag aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Sieben Pkw wurden beschädigt, zwei davon brannten komplett aus.

Stmk. Wie die Grazer Berufsfeuerwehr in ihrem ersten Bericht bekannt gab, wurde die Florianis am Samstag um 13:43 Uhr durch mehrere Notrufe zu einem Parkgaragenbrand im Brauquartier alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte wurde bereits eine starke Rauchentwicklung im Bereich mehrerer Ebenen der Park & Ride-Anlage in Graz-Puntigam festgestellt.

© Berufsfeuerwehr Graz ×

© Berufsfeuerwehr Graz ×

Umgehend wurden zwei C-Rohre unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgenommen. Zeitgleich wurden die angrenzenden Parkebenen und Fluchtwege auf Rauchverschleppung und die Anwesenheit von Personen kontrolliert. Die lodernden Flammen konnten durch das schnelle Eingreifen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach knapp einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Nach Abschluss der Nachlösch- und Sicherungsarbeiten konnte die Berufsfeuerwehr nach rund zweieinhalb Stunden wieder einrücken.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandursache ist zunächst noch Gegenstand von Ermittlungen. Von Brandstiftung über einen technischen Defekt an einem der betroffenen Fahrzeuge, der dann zum Inferno führte, ist alles möglich.