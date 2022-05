78-jährige österreichische Gleitschirmpilotin stürzte in Italien ab

Die Frau konnte unverletzt geborgen werden.

Eine 78-jährige österreichische Gleitschirmpilotin, die am Dienstagnachmittag in Revine in der norditalienischen Provinz Treviso abgestürzt ist, ist unversehrt geborgen worden. Die Frau war mit einer Gruppe von Gleitschirmspringern von einem Berg in Revine abgesprungen, doch während des Flugs hatte sich plötzlich ein Segel geschlossen.

Die Frau, über deren Herkunft in Österreich es keine Informationen gab, stürzte 40 Meter ab und landete auf Büschen, ohne sich zu verletzen, berichtete die Alpinrettung der APA. Inzwischen hatten die anderen Gleitschirmspringer die Alpinrettung alarmiert. Da die Frau weder per Handy noch per GPS erreichbar war, stieg ein Hubschrauber aus Treviso auf, um die Österreicherin zu suchen, ohne Erfolg.

Zwei Mannschaften der Alpinrettung machten sich daraufhin auf der Suche nach der Frau, die in einem Wald nahe des Bergs Boral lokalisiert wurde. Die Gleitschirmpilotin wurde mit dem Hubschrauber zu Untersuchungen ins Krankenhaus von Treviso gebracht.