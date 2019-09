Aufregung um Klima-Aktivisten am Burgtor

Wien. "Morgen fluten wir die Straße" haben Fridays For Future vor der "Earth-Strike"-Demonstration getwittert - und haben dieses Versprechen eingehalten: Kurz vor 14.30 Uhr berichtete Aktivistin Veronika Winter von 60.000 Teilnehmern, die sich am Karlsplatz eingefunden haben. Der Queen-Hit "Don't stop me now" schallte dort aus den Boxen, und nicht stoppen wollte auch der Zustrom zur Demo.

Für Aufsehen sorgten eine handvoll Demonstranten in Wien, die auf das Äußere Burgtor kletterten.