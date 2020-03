Coronavirus: Lkw-Wochenendfahrverbote außer Kraft

Fahrverbote österreichweit ausgesetzt - Für Versorgungssicherheit.

Wien. Um die Versorgungssicherheit mit medizinischen Produkten und Waren des täglichen Bedarfs im Lichte der Coronakrise zu gewährleisten, werden die Wochenendfahrverbote für Lkw ab 7,5 Tonnen österreichweit per sofort ausgesetzt. Das teilte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag auf Anfrage der APA mit.

"Wir haben die Wochenendfahrverbote vorerst bis 3. April ausgesetzt", so Gewessler. Die Frächter würden ab sofort über die geänderte Sachlage informiert. Die Maßnahme sei eng mit Italien und Bayern abgestimmt, damit auch an den Grenzübergängen Staus bestmöglich vermieden werden, so die Ministerin.