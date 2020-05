'Werde vegan oder stirb!' - Eklat um Tierschutz-Aktivisten

Aufregung um Tierschutz-Aktion: VGT-Aktivisten stellten sich im Supermarkt mit "Werde vegan oder stirb!"- Schildern vor die Fleischtheke.

Aktivisten des VGT (Verein gegen Tierfabriken) protestierten im Supermarkt mit Schildern mit dem Aufruf: "Go vegan or die". Der VGT macht die Massentierhaltungen für den Ausbruch von Pandemien wie das Coronavirus verantwortlich und will mit der Aktion dazu aufrufen, auf dementsprechende Tierprodukte zu verzichten.

Expert_innen weltweit warnen vor der Gefahr der Tiernutzung als einer der größten Risikofaktoren für die Entstehung neuer, gefährlicher #Krankheiten.

Aktivist_innen protestierten vor Fleischtheken gegen die Tiernutzung und Fleischproduktion#coronavirushttps://t.co/lIONFAlBWN? pic.twitter.com/HbpdEC2ThG May 22, 2020

Die Aktion, im Besonderen die extreme Wortwahl, stößt bei vielen auf Unverständnis. So schreibt der Ökonom Sebastian Bohrn Mena auf twitter: "Das ist eine gefährliche Form von Aktionismus. (...) Hier wurde eine Grenze überschritten."