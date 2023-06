63-jährigen Wiener gefoltert: Sieben Jahre Haft für Hauptangeklagten Weil er am 26. Jänner 2020 den damaligen Lebensgefährten seiner Mutter regelrecht gefoltert haben soll, ist ein 43-jähriger Mann am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.