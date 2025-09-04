Alles zu oe24VIP
Feuerwehr abgeseilt Baden-Weikersdorf
Feuerwehreinsatz

Abgeseilt - Baby aus Wohnung befreit

04.09.25, 13:06 | Aktualisiert: 04.09.25, 14:09
Eine Mutter hatte sich ausgesperrt und ihr Baby in der Wohnung allein zurückgelassen - die Frau musste die Feuerwehr zu Hilfe rufen, die mit einem Höhenretter anrückte: Einsatz geglückt.

NÖ. Zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion ist es am Mittwoch in Baden gekommen: Eine Frau hatte sich aus der Wohnung ausgesperrt, ihr Baby befand sich im Inneren. Und quengelte und schrie mit der Zeit immer mehr.

Da es sich um eine Hochsicherheitstür handelte, musste sich ein Höhenretter der Feuerwehr von der darüberliegenden Dachwohnung durch ein Fenster abseilen, runter- und durch ein zum Glück offenes Fenster in die Wohnung im 4. Stock klettern.

Danach öffnete der Floriani flugs die Tür von innen und "die Mutter konnte ihren Säugling nach wenigen Minuten wieder in die Arme schließen", berichtete die FF Baden Weikersdorf. Happy End: Das Baby blieb unverletzt.

