Paragleiter-Absturz in Tirol! Ein Amerikaner leistete sich einen folgenschweren Flugfehler.

Ein 52-jähriger Gleitschirmpilot ist am späten Samstagnachmittag in Mayrhofen (Bezirk Schwaz) in einer Hochspannungsleitung hängengeblieben und in weiterer Folge in ein Feld abgestürzt.

Der amerikanische Staatsbürger erlitt dabei Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, informierte die Polizei.