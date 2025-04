Afghanen (16 und 21) raubten drei Tankstellen aus

Die Fahnder in NÖ und in der Steiermark konnten drei Raubüberfälle auf Tankstellen klären - die mutmaßlichen Täter, zwei Afghanen, wurden festgenommen.

Stmk, NÖ. Der erste dem Duo angelastete Coup ereignete sich am 2. März 2025: Da betrat ein mit einem 30 cm langen Küchenmesser bewaffneter, mit Sturmhaube, weißem Kapuzensweater und Schirmkappe maskierter Täter eine Tankstelle in Wiener Neustadt und konnte mit Bargeld, das er in einem schwarzen Stoffrucksack verstaute, flüchten.

Der zweite Streich erfolgte am 14. April auf die Tankstelle der Autobahnraststätte in Bad Fischau: Mit selbiger Vermummung und Waffe wie drei Wochen davor erbeutete offenbar derselbe Täter erneut Bares und konnte mit einem zirka 200 Meter entfernt geparkten Fluchtfahrzeug in unbekannte Richtung davonfahren. Bei den darauffolgenden Ermittlungen, Zeugenbefragungen und Videosichtungen konnte das für den Überfall auf die Tankstelle Bad Fischau verwendete Auto, ein weißer Kastenwagen Marke Citroen mit Wiener Neustädter Kennzeichen, festgestellt werden. Dabei ergaben sich auch erste Hinweise auf den Fahrer.

Beute zur Gänze in Wettlokalen verspielt

Während der bereits durch die Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen nach dem bzw. den Täter(n) wurde am 16.April 2025, um 03:30 Uhr die Tankstelle der Raststation Schäffern an der A 2 in der Steiermark von einer mit Sturmhaube, dunkler Kapuzenjacke und Schirmkappe maskierten Gestalt überfallen. Noch am selben Vormittag klickten für zwei Serienräuber die Handschellen.

Der einer der beiden, ein 21-jähriger Afghane, zeigte sich sofort geständig, wobei in zwei Fällen sein 16-jähriger Komplize, ebenfalls ein Afghane, die Gegebenheiten vor dem Überfall im Inneren der Tankstelle ausgekundschaftet und mit ihm auch die geeigneten Tatorte ausgesucht habe. Das bei den Überfällen erbeutete Bargeld habe er selbst zur Gänze verspielt bzw. verwettet.

Hat Duo noch mehr Straftaten am Kerbholz?

Im Zuge der Durchsuchungen des Fahrzeuges und der Unterkünfte der beiden Beschuldigten konnte ein Großteil der bei den Taten verwendeten Kleidung, Maskierung und Beutebehältnisse vorgefunden und sichergestellt werden. Auch die Tatwaffen konnten vorgefunden und sichergestellt werden. Umfangreiche Erhebungen zu weiteren Straftaten sind noch im Gange.