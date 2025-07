Alko-Radler bei Bahnhof von Zug gestreift - verletzt

Riesen-Glück hatte ein 38-jähriger Slowake, der mit seinem Rad die Gleise bei der Haltestelle Brixen im Thale überquerte.

Tirol. Ein 38-jähriger Slowake ist Sonntagabend beim Bahnhof von Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) in Tirol auf den Gleisen von einem einfahrenden Zug gestreift und verletzt worden. Es bestand keine Lebensgefahr, bestätigte die Polizei. Der Mann hatte mit seinem Fahrrad die Gleise gequert. Den Grund dafür konnte er in einer Befragung am Montag nicht nennen. Er war zum Unfallzeitpunkt - 22.10 Uhr - schwer alkoholisiert gewesen.

© Zoom Tirol

Der Lokführer hatte den Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht verhindern können. Der Verletzte wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Die Bahngleise waren rund eine halbe Stunde lang gesperrt. Weitere Ermittlungen zum Unfall sind im Laufen, teilte die Polizei mit.