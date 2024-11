Anzeigenhauptmeister ist in Österreich unterwegs

Niclas Matthei (18) erlangte zweifelhaften Ruhm, in dem er eigenmächtig Straßenverkehrs-Sünder meldet. Am vergangenen Wochenende war er in Österreich auf der Suche nach Falschparkern.

Oberösterreich. Der Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei (18) war am vergangenen Wochenende in den Regionen Schardenberg, Münzkirchen und Schärding (Innviertel) auf Streife. Er entschied sich nach einem Auftritt in Aicha (Bayern) einen Abstecher über die Landesgrenze nach Österreich zu machen um dort nach Falschparkern Ausschau zu halten.

Matthei soll innerhalb der zwei Stunden, in denen er in Österreich war, ein Fahrzeug ohne Kennzeichen, das auf einer Grünfläche in Aich parkte, und mehrere Linksparker in Münzkirchen notiert haben. Der 18-Jährige provozierte dabei mit seinem Erscheinungsbild – er tauchte mit einem Hitlerbärtchen in Oberösterreich auf, wie Fotos auf seinem Instagram-Account zeigen.

Der in Deutschland bundesweit bekannte Anzeigenhauptmeister geht vor allem in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt) akribisch gegen Verkehrssünder vor. Matthei soll bereits 10.000 Anzeigen gestellt haben. Bekanntheit erlangte er vor allem durch eine Reportage von "Spiegel TV", die ihn bei seinen Streifzügen begleitete.