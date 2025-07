Arzt-Kasse ausgeraubt: Polizei sucht diesen Brillenträger

Gefahndet wird nach diesem Unbekannten.

Die Polizei sucht nach einem Mann mit Brille und Bart, der in einer Arztpraxis in der Wiener Innenstad aus der Handkasse Bargeld gestohlen hat. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. März. Die Polizei hat am Dienstag die Fahndungsbilder des Diebes veröffentlicht.

© LPD Wien

Einer Mitarbeiterin war die offenstehende Geldlade und das fehlende Geld aufgefallen, sie verständigte die Polizei. Bilder des Tatverdächtigen konnten gesichert werden.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310 99 21810 erbeten.