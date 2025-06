Attacke bei Kebabstand in Favoriten: Opfer (28) schwer verletzt

Ein Zeuge konnte einen von vier Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ein 28-Jähriger liegt seit einer Attacke am Sonntagmorgen bei einem Kebabstand in Favoriten im Spital Ein Zeuge hatte vier Jugendliche beobachten können, die beim Keplerplatz plötzlich einen 28-Jährigen zu Boden geschlagen und dann weiter auf ihn eingetreten hatten. Der Beobachter schlug gegen 5.15 Uhr Alarm und schaffte es einen Verdächtigen festzuhalten, bis die Polizei kam. Eine Sofortfahndung nach den weiteren Beteiligten blieb vorerst ohne Erfolg.

Der Österreicher wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Er musste durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit scheren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.

Junger Mann schwieg

Bei dem Verdächtigen, der an seiner Flucht gehindert werden konnte, handelt es sich um einen 19-jährigen Austro-Türken. Der junge Mann bestritt in der Einvernahme seine Beteiligung an der Tat und gab an, keine Informationen zu möglichen Mittätern zu haben. Er wurde nach seiner vorübergehenden Festnahme angezeigt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Motiv, führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.