Aufs Essen vergessen - Frau tot in Wohnung

Mit Mehrzweckfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und Drehleiter rückten die Florianis zum alarmierten Brandgeschehnis aus - und stießen bei den Löscharbeiten auf die Leiche einer Bewohnerin. Ihr Gatte (91) überlebte.

Stmk. Sonntag am frühen Nachmittag bemerkte ein Besucher eines Nebenhauses in Trofaiach, dass aus dem Nachbargebäude ein verdächtiger Geruch kam. Der Gast reagierte blitzschnell und rannte in das betreffende Haus. Dort nahm der aufmerksame Mann dann wahr, dass aus einer Wohnung im dritten Stock Rauch drang - die Wohnungstür war allerdings versperrt.

In der Nähe wohnende Angehörige des in der Wohnung lebenden betagten Paares - sie 90, er 91 - öffneten den Zugang zu der bereits stark verrauchten Unterkunft und fanden die 90-Jährige leblos vor. Sofort wurden Rettungskräfte verständigt, die den 91-jährigen Ehegatten aus der Wohnung retten und in ein Krankenhaus einliefern konnten. Für seine Gattin kam jede Hilfe zu spät – ein Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.

Das Landeskriminalamt Steiermark übernahm die Ermittlungen. Dabei wurde festgestellt, dass im Küchenbereich offenbar angekohltes Kochgut - vom offenbar am Herd vergessenen Mittagessen - zu einer starken Rauchentwicklung geführt hat. Um die tatsächliche Todesursache der 90-Jährigen abklären zu können, wurde von der Staatsanwaltschaft Leoben eine Obduktion angeordnet.