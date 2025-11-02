Bauernhof in Flammen: 270 Florianis im Einsatz

Der Wirtschaftstrakt des Bauernhofes brannte komplett nieder - die Feuerwehr konnte die Ausbreitung der Flammen auf andere Gebäude verhindern.

OÖ. Die brenzligen Szenen ereigneten sich am Samstagabend im Wirtschaftstrakt eines Bauernhofes in Geretsberg (Bezirk Braunau). Auf dem Hof leben mehrere Generationen. Gegen 21.15 Uhr wurde der 27-jährige Sohn des Landwirtes auf das Feuer aufmerksam. Er wohnt mit seiner Frau und dem gemeinsamen elf Monate alten Bub im Wohnhaus beim Stall und hatte leichten Brandgeruch und leises Knistern durch ein hofseitig geöffnetes Fenster wahrgenommen. Da jedoch kurz zuvor die Stückgutheizung befeuert wurde, ging er davon aus, dass der Brandgeruch davon herrührte. Als er dennoch nachsah, stand ein Teil des Stallgebäudes bereits in Vollbrand.

Daraufhin alarmierte der Einheimische sofort die Feuerwehr. Zudem konnte der 27-Jährige noch rechtzeitig die 36 Milchkühe und Kälber aus dem Stall ins Freie treiben. Die Tiere wurden vorübergehend in anderen Gebäuden am Hof und auch auf den Nachbarhöfen untergebracht. Einem Großaufgebot von 18 freiwilligen Feuerwehren gelang es, die Ausbreitung der Flammen auf die benachbarten Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu verhindern. Der Sachschaden dürfte jedoch enorm sein.

Insgesamt standen mehr als 270 Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz. Bei dem Brand wurden weder Personen noch Tiere verletzt. Die Aufräumarbeiten werden wohl den ganzen Sonntag über andauern. Das Feuer dürfte laut Polizei aus noch unbekannter Ursache im Heuboden ausgebrochen sein. Das Landeskriminalamt Oberösterreich und die Brandverhütungsstelle haben die Ermittlungen übernommen.