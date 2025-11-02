Mit gestohlenen Identitäten Bankkonten eröffnet: Jagd nach Betrüger-Ring

Anfang Oktober wurde noch nach sechs Betrügern gefahndet. Nun stieg die Zahl der Verdächtigen auf insgesamt 12: Drei davon konnten bereits gefasst werden.

Wien. Die Wiener Polizei veröffentlichte bereits am 9. Oktober Fahndungsfotos von sechs Betrügern. Nachdem oe24 berichtet hatte, stellte sich eine der Verdächtigen - eine 24-jährige Frau - selbst bei der Polizei. Ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger sowie ein 31-jähriger Tschetschene wurden nach anonymen Hinweisen geschnappt. Die beiden Männer befinden sich in U-Haft.

Mit den gestohlenen Identitäten mehrerer Personen hatten die Gesuchten Bankkonten eröffnet, Handyverträge abgeschlossen und mehrere Pakete online auf Ratenzahlung bestellt. Die Opfer, deren Identitäten gestohlen wurden, bemerkten spätestens, als die erste Mahnung ins Postkasterl flatterte, dass etwas nicht stimmt und erstatteten Anzeige.

Zunächst wurde nach zwei Frauen und vier Männern gefahndet, die teilweise seit November 2024 unter Verwendung gefälschter österreichischer Personalausweise mehrere Bankkonten sowie Verträge bei Mobilfunkbetreibern eröffnet haben sollen. Bei den Ausweisen handelt es sich um gestohlene Identitäten. Zudem sollen die Verdächtigen mehrere Online-Bestellungen mit den gefälschten Identitäten auf Ratenzahlung getätigt haben.

Nach der Festnahme der 23-Jährigen sowie den beiden Männern konnten Fotos von sechs weiteren Mittätern gesichert werden. Die Landespolizeidirektion Wien bittet unter der Telefonnummer 01 31310 57800 um Hinweise (auch anonym). Es gilt die Unschuldsvermutung.