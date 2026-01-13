Auf Tankstelle: Diebe klauten 380.000 Euro-Uhren aus VW Golf

Nach einer Uhren-Messe in der Marx Halle wollte der Deutsche mit seiner Ware wieder Richtung Heimat fahren.

Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Dieben, die nach einer Uhren-Messe in der Wiener Marxhalle einen Aussteller beklauten. Das noch unbekannte Duo schlug auf einer Tankstelle in Erdberg zu. Dort nutzen sie die Zeit, in welcher der Besitzer, ein 43-Jähriger aus Deutschland, in den Shop hineinging, um die Luxus-Uhren der Marke "Franck Muller" aus dem Kofferraum des VW Golfs zu entwenden.

© LPD Wien

© LPD Wien

© LPD Wien

Neu veröffentlichte Lichtbilder, die von der Überwachungskamera der Tankstelle aufgenommen wurden, zeigen den Coup der beiden Unbekannten. Die beiden Männer schlichen um das Fahrzeug herum und nahmen schließlich eine weiße Box, in der sich die Luxus- Ware befunden hatte, mit.

Die Vorgeschichte: Nach bisherigen Ermittlungen soll der Besitzer die Uhren, nachdem er sie im Rahmen der Messe am 10. November 2025 ausgestellt hatte, wieder mitgenommen haben. Kurz nach seinem Fahrtantritt Richtung Deutschland soll plötzlich die Reifendruckkontrollleuchte angegangen sein - ob die beiden Tatverdächtigen damit etwas zu tun haben, ist bisher noch unklar.

Der 43-Jährige steuerte danach jedenfalls die besagte Tankstelle an, um den Reifendruck zu kontrollieren und zudem für die Fahrt zu tanken. Als er zurückkam, waren die Uhren im Wert von 380.000 Euro weg. Seither fehlt von dem Duo jede Spur. Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer machen können, werden ersucht, sich – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01 31310-62660 oder 01 31310-62661 zu wenden.