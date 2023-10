Austro-Unternehmen spendet Equipment für ukrainisches Kinderspital

Wiener Trafin spendet medizinisches Equipment für Kinderspital in ukrainischer Hauptstadt Kyjiw

Humanitäre Hilfe, die ans Herz geht. Mit Unterstützung der österreichischen Botschaft in der Ukraine spendete die Trafin, die Inhaberin des Einkaufszentrums Respublika Park in Kyjiw ist, modernes medizinisches Equipment für ein staatliches Kinderspital in der ukrainischen Hauptstadt.

Das sagt Trafin

„Von den mehr als 200 österreichischen Unternehmen, die derzeit in der Ukraine aktiv sind, ist jedes einzelne bestrebt, die vom Krieg betroffenen Bevölkerung zu unterstützen. Das gilt auch für die Republik Österreich, die durch die österreichische Verfassung in ihren Möglichkeiten, militärische Unterstützung zu leisten, eingeschränkt ist, aber sich mit humanitärer Hilfe engagiert“, sagte Dr. Arad Benkö, der österreichische Botschafter in der Ukraine am 26. Oktober anlässlich seines Besuchs im Kinderspital „Okhmatdyt“ im Zentrum Kyjiws.

Das staatlich betriebene Krankenhaus behandelt jedes Jahr 20.000 Kinder und führt über 10.000 OPs durch – und kam nun in die Gunst einer Spendenaktion durch das österreichischen Unternehmen Trafin in Kooperation mit der österreichischen Botschaft. Die Trafin spendete dem Spital hochwertige Geräte für medizinische Behandlung, darunter ein modernes Cysto-Urethroskop und eine zahnärztliche Behandlungseinheit. „Durch dieses moderne Equipment konnten Geräte aus dem Jahr 1989 ersetzt werden“, so der österreichische Botschafter.