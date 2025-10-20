Auto prallt in Baum: 81-Jähriger stirbt vor den Augen seiner Frau

Der Pensionist starb aufgrund eines medizinischen Problems.

Der furchtbare Unfall ereignete sich am Sonntagabend im Bezirk Grieskirchen auf der B135 bei Roitham. Dort verlor ein Pensionist (83) die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab und prallte frontal in einen Baum. Mit bei ihm im Auto saß seine Ehefrau, 81 Jahre alt. Sie gab später an, dass ein medizinischer Notfall der Auslöser gewesen sein muss.

Für den Autolenker kam trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Der ältere Herr soll nicht am Aufprall gestorben sein, sondern aufgrund seines medizinischen Problems.

Die Straße musste für mehr als zwei Stunden gesperrt bleiben.