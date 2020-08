Bäckerei fehlen Mitarbeiter: "Niemand bereit, zu arbeiten?"

Derzeit sind etwa 373.000 Menschen in ganz Österreich arbeitslos – trotzdem sucht ein Bäckereibetrieb seit Wochen vergeblich Mitarbeiter. Jetzt macht die Chefin ihrem Ärger auf Facebook Luft.

Seit Wochen sucht der Bäckereibetrieb Neudorfer in Zell am Pettenfirst (Oberösterreich) nun schon erfolglos nach neuen Mitarbeitern in unterschiedlichen Positionen. Trotz der hohen Arbeitslosenzahlen finde sich niemand, ärgert sich die Unternehmerin, die den Betrieb zusammen mit ihrem Ehemann führt. "Ist denn niemand bereit, für sein Geld zu arbeiten?", fragt sie in einem Facebook-Posting, mit dem sie sich mehr Aufmerksamkeit für ihre Lage und damit mehr Bewerbungen erhofft. Vom AMS würde die Unternehmerin bei der Suche nach passenden Arbeitskräften zudem keine Hilfe bekommen, schreibt sie.

Mit ihrem Posting dürfte sie einen Nerv getroffen haben, denn es wurde bereits 16.000 mal geteilt. Zahlreiche User kommentieren ihren Beitrag und viele Leidgenossen zeigen Verständnis für die verzweifelte Unternehmerin. So beschreibt ein User seine Situation: "Wir sind ein Pflasterbetrieb und es ging uns genauso wie euch. Frustrierend und man wird irgendwie wütend. Ich finde es super dass ihr das tatsächliche Problem beschreibt. Nicht die Arbeit ist schwer zu finden, sondern gutes Personal auf das man sich verlassen kann.

Ein anderer schreibt: "Wir suchen schon seit Jänner. Ich frage mich auch wo die alle sind." Oder: Ich hatte drei Monate einen Ausfahrer/in gesucht. Auf Anfrage beim Arbeitsamt bekam ich in der gleichen Sekunde die Antwort : Für solche Arbeiten haben wir keine Leute."

In den Kommentaren sind aber auch kritische Anmerkungen zu finden: "Ganz ehrlich da wundert man sich? Bäcker sind echt schlecht bezahlt und dazu bescheidene Arbeitszeiten. Damit bekommt man kaum neue Azubi's und somit Fachkräfte Mangel, bin selbst gelernter Bäcker und hab den Beruf aufgegeben."