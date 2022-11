Bahn-Streik: Das passiert mit bereits gebuchten Tickets

Durch den Streik kommt der gesamte Zugverkehr in Österreich am Montag, 00:00 bis 24:00 Uhr, zum Erliegen.

Auch die 5. Verhandlungsrunde um einen neuen Bahn-KV ist gescheitert und es kommt zu einem ganztägigen, österreichweiten Warnstreik der Eisenbahner am morgigen Montag. Die ÖBB ersuchten die Fahrgäste, nicht notwendige Fahrten zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen. Es kann bereits ab Sonntagabend bzw. bis Dienstagfrüh zu Ausfällen bei den Nightjet-und EuroNight-Verbindungen kommen.

Die ÖBB informiert auf ihrer Homepage, was der Streik und die damit verbundenen Zug-Ausfälle für die Fahrgäste bedeutet. So beantworten die Bundesbahnen etwa was mit bereits gebuchten Tickets passiert: "Die Zugbindung für Sparschiene-Tickets, die im Streikzeitraum gültig sind, gilt als aufgehoben. Diese Tickets, sowie auch andere Tickets, die für eine Reise während des Streiks gebucht wurden, sind bis inklusive 5. Dezember 2022 gültig oder können bei Nichtantritt der Reise storniert und rückerstattet werden", informiert die ÖBB. Stornowünsche mit dem Reisetag 28.11. können auch nachträglich geltend gemacht werden.

Übernimmt die ÖBB die Hotelkosten?

Was passiert, wenn man durch einen Zug-Ausfall in einer Stadt gestrandet ist – übernimmt die ÖBB die Hotelkosten? "Ja, das fällt unter die Fahrgastrechte. Kosten für eine angemessene Hotelunterkunft (Vertragshotel) und Taxikosten zum Hotel werden von den ÖBB übernommen", so die Bundesbahnen.

Bekommt man das Geld zurück, wenn man sich ein Taxi für die geplante Reise nimmt? Die ÖBB informieren: "Es gelten die Fahrgastrechte. Darüber hinausgehende Ansprüche sind nach schadensatzrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Wir werden uns jede Reklamation einzeln anschauen und bewerten. Zu berücksichtigen wird jedoch sein, dass der Streik vorab bekanntgegeben wurde."

Die Bahn werde im Streikfall Details zu Einschränkungen, Verzögerungen oder Ausfällen auf oebb.at/streik, den ÖBB-SocialMedia-Kanälen sowie in der Fahrplanauskunft Scotty bekanntgeben. Alle Bahnunternehmen versuchen laut Scheiber, die Fahrgäste so gut es geht zu informieren und die Tickets zu ersetzen oder weiter gelten zu lassen.