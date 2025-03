Bauchstich-Räuber nach Überfall auf junge Frau (19) gefasst

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Räuber gefasst werden.

Nach einem Überfall auf eine 19-Jährige in Wien-Mariahilf hat die Polizei nach einer Öffentlichkeitsfahndung einen Verdächtigen ermittelt und festgenommen. Die junge Frau war am 8. Februar um 4.15 Uhr in der Webgasse von einem Unbekannten zuerst mit Schlägen und Tritten, dann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden.

Hinweise führten zu Täter

Nach Behebungen mit der Bankomatkarte des Opfers wurden Fotos des Verdächtigen gesichert. Der Räuber hatte die Frau mit Stichverletzungen am Gehsteig zurückgelassen. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte. Zur Festnahme kam es der Polizei zufolge durch Hinweise auf den Täter nach der Veröffentlichung der Lichtbilder.