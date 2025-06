Beim Pinkeln mit Messer attackiert: Kappenträger wird gesucht!

Das Opfer, ein 44-jähriger Grazer, wurde von dem Unbekannten auf einem Parkplatz angesprochen.

Die Polizei fahndet nach einem Messer-Stecher, der auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses einen Grazer (44) eingestochen haben soll. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag, den 25. April. Das Opfer soll kurz nach 3 Uhr morgens in der Grazer Papierfabrikgasse in seinem abgestellten Auto etwas getrunken haben. Als der 44-Jährige ausstieg, um sein Geschäft auf einer Grünfläche zu erledigen, fragte ihn der Unbekannte um eine Zigarette.

© LPD Steiermark

Opfer musste ins Spital

Nachdem der 44-Jährige diese Frage verneinte, soll der laut Polizei "hellhäutige" Kappenträger vor sich dahin geredet haben und dem Grazer immer näher gekommen sein. Um die Distanz zu wahren, stieß das spätere Opfer den rund 30-Jährigen weg. Daraufhin zog der Unbekannte plötzlich ein Messer und stach zu. Der Grazer wurde am Oberarm verletzt und musste ins LKH Graz eingeliefert werden.

Aufgrund der Täterbeschreibung des Opfers konnte nun ein Phantombild des Angreifers angefertigt werden. Hinweise zur Identität der gezeigten Person sind an die Polizeiinspektion Andritz, Tel. Nr.: 059 133/6581, erbeten.

Personsbeschreibung laut Angaben des Opfers:

Mann, etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, heller Hauttyp, Drei-Tage-Bart;



bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Kappe.