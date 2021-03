Benzin-Attacke: Ex mit Messer bedroht und heimlich abgehört

Wien. Das Entsetzen ist ­gewaltig: Am Freitag wurde die Trafikantin Nadine W. (35) in ihrem Geschäft in der Nussdorfer Straße mit Benzin übergossen und angezündet. Sie liegt seitdem mit lebensgefährlichen Verletzungen im AKH.



Den Brandanschlag soll ihr Freund, der gebürtige Ägypter Ashraf A. (47), der jahrelang als Koch im AKH arbeitete, verübt haben. ÖSTERREICH erfuhr aus gut informierten Kreisen schockierende Details, die wohl letztlich zu dieser Tat führten.



Alle neuen Erkenntnisse und Details zum Motiv des Tatverdächtigen lesen Sie HIER auf oe24Plus.