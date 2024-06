Betrunkener Buslenker mit 27 Fahrgästen gestoppt

Einen betrunkenen Busfahrer hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Podersdorf (Bezirk Neusiedler See) angehalten.

Das Fahrzeug war mit 27 Passagieren eines Tagesausflugs besetzt. Der 45-jährige Lenker wurde wegen Alkoholisierung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Die Polizei konnte den Fahrer im Ortsgebiet anhalten, nachdem eine anonyme telefonische Anzeige über den vermeintlich Alkoholisierten erfolgt war. Der Alkotest war dann auch positiv. Die Fahrgäste wurden von einem Ersatzfahrer weiterchauffiert.