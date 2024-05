× Bewaffneter Tankstellenüberfall in Tirol, Täter auf der Flucht

Zwei maskierte, teils bewaffnete Täter haben in der Nacht auf Samstag eine Tankstelle in einem Einkaufszentrum in Völs in Tirol (Innsbruck-Land) überfallen.

Als eine 19-jährige Mitarbeiterin gerade die Tankstelle öffnen wollte, bedrohten sie die Unbekannten mit einer silberfarbigen Faustfeuerwaffe, drängten sie in das Getränkelager und forderten Bargeld. Schließlich brachen sie aber den Überfall aus unbekanntem Grund plötzlich ab und flüchteten zu Fuß ohne Beute. Sie liefen über einen angrenzenden Parkplatz. Ob sie ein Fahrzeug benutzten, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Eine Alarmfahndung - die Tat hatte sich gegen 4.15 Uhr ereignet - verlief bis in die Morgenstunden vorerst ergebnislos. Die 19-Jährige wurde nicht verletzt. © Polizei Tirol × Beschreibung der Täter Die Täter wurden von einer Überwachungskamera gefilmt. Einer der beiden war rund 1,70 Meter groß und trug einen dunklen Oberteil mit Kapuze, eine dunkler Hose, dunkle Schildkappe und Handschuhe. Er hatte Schuhe mit weißer Sohle und führte eine Umhängtasche mit sich. Der Gesuchte war mit einer hellen Gesichtsmaske mit Ausschnitten im Bereich der Augen maskiert und mit der silberfarbenen Pistole bewaffnet. Der zweite Täter wurde als 1,80 Meter groß beschrieben. Er war mit einem dunklem Daunenanorak mit Kapuze, einer Cargohose mit Seitentaschen an den Oberschenkeln, dunklen Handschuhen sowie hellen Sportschuhen bekleidet. Maskiert war der Mann mit einer dunklen Sturmhaube. Beide Täter sprachen Innsbrucker Dialekt.