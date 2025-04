Bibione: Passanten finden toten Österreicher im Wasser

Im italienischen Urlaubsort Bibione ist ein 79-jähriger Mann aus Österreich ums Leben gekommen.

Italien. Am Montagabend fanden Passanten einen reglosen Körper im seichten Wasser am Strand von Bibione in der Nähe eines Hotels. Sie schlugen Alarm – der Notruf wurde gewählt. Die Sanitäter begannen sofort mit dem Wiederbelebungsmaßnahmen. Jedoch kam für den 79-jährigen österreichischen Urlauber jede Hilfe zu spät, wie "Kleine Zeitung" berichtet.

Der 79-Jährige dürfte an einem Herzinfarkt gestorben sein. Er sei alleine an die Obere Adria gereist und soll dort regelmäßig Gast gewesen sein.

An der Stelle am Strand von Bibione, an der der österreichische Urlauber kurz zuvor gestorben war, wurden Blumen niedergelegt.