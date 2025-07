Bier-Laster verstreute hunderte Zitronen-Radler

Die Bierkästen wurden sogar in Gärten geschleudert.

Ein Lkw hat am Montag im Innviertel etliche Bierkisten verloren. Diese dürften mangelhaft gesichert gewesen waren. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, hatte sich die Ladung gegen 15:05 Uhr auf der Braunauer Straße (B147) in Lichteneck (Bezirk Braunau) in einer starken Rechtskurve gelöst.

Auf einer Länge von 100 Metern wurden 50 bis 100 Bierkisten mit Zitronen-Radlern auf die Straße, Wiesen und in Gärten geschleudert.

Anrainer halben beim Aufräumen

Neben 15 Feuerwehrleuten waren auch zahlreiche hilfsbereite Anrainer bei der Straßensäuberung beteiligt, hieß es von der Polizei. Die B147 war etwa zwei Stunden lang gesperrt. Das Fahrzeug war von einem 39-jährigen Ungarn gelenkt worden.