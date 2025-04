Blackout: 10 Dinge, die jeder zuhause haben muss

In Spanien kam es am Montag zu einem Mega-Blackout. Ein solcher kann auch Österreich treffen.

Leere Supermarkt-Regale, kein Strom, kein Wasser – was tun, wenn das Blackout kommt? Der Verein für Konsumenteninformation VKI verrät jetzt die ultimativen Überlebenstipps! Von geheimen Lagerorten in Ihrer Wohnung bis zum cleversten Notfall-Essen: So sind Sie vorbereitet, wenn der Strom ausfällt!

"7-Tage-Vorrat ist Pflicht!"

VKI-Expertin Nina Eichberger sagt: "Jeder Haushalt sollte Vorräte für mindestens sieben, besser 14 Tage haben!" Die besten Notfall-Lebensmittel:

Sauerkraut (hält ewig!)

Quetschies (auch für Erwachsene!)

Pflanzliche Würste (überraschend lange haltbar!)

Eiweißquellen: Gekochte Eier, Tofu, Dosen mit Bohnen/Linsen/Kichererbsen, pflanzliche Drinks

Getreideprodukte: Haferflocken, Müsli, Knäckebrot, Zwieback, Reis-/Maiswaffeln, Wraps

2,5 Liter Wasser pro Person/Tag (Vorsicht: Haustiere nicht vergessen!)

Geheimtipp: "Markieren Sie alle Vorräte mit dem Ablaufdatum – sonst wird's eklig!"

Wo bunkern ohne Keller?

Kein Keller? Kein Problem! Der VKI verrät geniale Lager-Tricks:

Unterm Bett: Perfekt für Reis & Nudeln

Im Sofa: Die meisten vergessen diesen Stauraum!

Vakuumieren: Frisches Essen hält so monatelang!

Notfall-Kit

Gaskocher, Powerbank und Kerzen (aber Vorsicht vor Bränden!) - das sind nützliche Dinge, die man zuhause haben sollte.

Die größten Blackout-Fehler

Nur an sich selbst denken (Medikamente für Oma vergessen!)

Kein Brennstoff für den Grill (der wird Ihr bester Freund!)

Kein Radio ohne Strom (Handkurbel-Modelle retten Leben!)

Auch an die speziellen Bedürfnisse bestimmter Personengruppen ist zu denken, wie Babys, Kleinkinder oder alte Menschen. „Gibt es beispielsweise Diabetiker:innen oder Allergiker:innen im Haushalt, die auf Medikamente angewiesen sind? Wie müssen diese gelagert werden? Auch das sollte bei der Vorratshaltung berücksichtigt werden“, merkt Nina Eichberger an.