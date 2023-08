''Blue Moon'' als Himmels-Spektakel

Der Supermond ist bis zu 14 Prozent größer als ein Minimond. Das macht sich auch in seiner Helligkeit klar bemerkbar: Sie steigt um rund 30 Prozent.

Highlight. Fasziniert werden Menschen weltweit in der Nacht auf Donnerstag um 3.35 Uhr in den Himmel schauen. Ein äußerst seltenes as­tronomisches Ereignis ist zu sehen: Gleichzeitig ein Supermond und ein „Blauer Mond“. Der Abstand des Mondes von der Erde ändert sich ständig. Doch Mittwochabend beträgt die Entfernung nur noch knapp 357.000 Kilometer, 30.000 Kilometer näher als normal. Deswegen erscheint der Erdtrabant extrem nahe an der Erde – wir sehen einen Supermond!

Mond ist 14 % größer und 30 % heller

Hell. Da die Distanz so gering ist, reflektiert der Mond mehr Sonnenlicht auf unseren Planeten. Deswegen kann man ihn deutlich heller und größer sehen. Der Supermond ist bis zu 14 Prozent größer als ein Minimond. Das macht sich auch in seiner Helligkeit klar bemerkbar: Sie steigt um rund 30 Prozent. Außerdem erleben wir dann einen „blauen Mond“, der im Schnitt nur alle zwei Jahre vorkommt. Definition: Es ist der zweite Vollmond innerhalb eines Monats, der letzte war am 1. August.

Libido. Das Naturspektakel lässt sich in ganz Österreich mit bloßem Auge am Himmel beobachten. Ganz besonders außerhalb großer Städte und fern von starker Beleuchtung kann jeder Hobby­astronom bemerken, dass ein Supermond besonders helle Nächte bringt.

Und darum haben wir heute mehr Lust auf Sex: Dem Supervollmond wird große Wirkung auf unsere Libido nachgesagt.

Weiters soll das Himmels-Spektakel uns von negativen Energien befreien und eine besondere Heilkraft haben.