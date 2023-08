Cyberangriff auf HTL Mödling

Digitale Infrastruktur der größten Schule Österreichs "zum Teil nicht verfügbar".

Die HTL Mödling ist das Ziel eines Cyberangriffs geworden. In einer "Information zum IT-Status" hieß es am Dienstag auf der Website der größten Schule Österreichs, dass die digitale Infrastruktur deshalb "zum Teil nicht verfügbar" sei. "Seit Bekanntwerden des Umstandes wird mit Hochdruck an der Wiederherstellung gearbeitet." Am Donnerstag und Freitag finden die Wiederholungsprüfungen statt. Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion in St. Pölten bestätigte, dass seitens der HTL am Freitag die Anzeige erstattet worden sei. Ermittlungen seien im Gang.