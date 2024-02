Bodybuilder-Mord: Teenies hoben Grab bei Erlebnispark aus

Weiter ungeklärt bleibt leider der Mord am Bodybuilder und Bauarbeiter Radek B. im Weinviertel: Eine neue heiße Spur erwies sich als Grusel-Scherz von 14- und 15-jährigen Teenies, die im "Fuchsenwald" Grabausheben spielten.

NÖ. Die traurige Vorgeschichte noch einmal schnell erzählt: Im Vorjahr wurde in einer Schottergrube in Schönkirchen-Reyersdorf ein zunächst unbekannter halbnackter Toter gefunden. Erst nach Monaten wurde seine Identität geklärt - es ist ein Tscheche aus Brünn, der bereits seit Jänner vermisst wurde und dessen letzte Spuren nach Österreich in den Raum Gänserndorf führten.

Wie berichtet, stieß die Kripo bei ihren Ermittlungen auf eine Zeugin, die sich an eine Horror-Begegnung im "Fuchsenwald" erinnerte - und zwar zu jener fraglichen Zeit rund um das Verschwinden von Radek B. im Weinviertel.

Radek (hier auf seinem Facebook-Profil) begeisterte sich für noble schnelle Autos. © zVg ×

Zwei "Gräber" im "Fuchsenwald"

Die Frau traf nur 10 Autominuten von der Schottergrube entfernt am 24. Februar 2023 auf einen Mann, der nahe dem Erlebnispark Gänserndorf in eben diesem "Fuchsenwald" mit mindestens einem Komplizen ein Grab aushob. Erschreckt rannte sie weg. Tatsächlich stieß die Polizei dann auf die ausgehobene Grube, in der eine Leiche gut Platz gehabt hätte sowie auf ein zweites, nicht ganz so tiefes Grab - auf einen zurückgelassenen Spaten und eine Schaufel, oe24 berichtete.

Radek B. beim Training mit Hanteln. © zVg

In der Hoffnung auf weitere Zeugenaussagen gingen die Ermittler mit den Infos und Fotos an die Öffentlichkeit und erlebten eine herbe Enttäuschung. Wie sich herausstellte, war das Ganze ein Scherz einheimischer Teenies gewesen, die hier einen ganz privaten Horrorfilm drehten und vermutlich auch mit den Handys filmten. Und wohl furchtbar (!) lachten, als die Zeugin geschockt davonlief. Einer von ihnen bekam offenbar ein schlechtes Gewissen und "gestand" jetzt alles. Ein Verbrechen ist es nicht (und wird von der Exekutive auch nicht weiterverfolgt), aber lustig war und ist es zumindest für die Polizei nicht ...