Das Feuer dürfte im Verwaltungsgebäude der Mediaprint ausgebrochen sein.

Wien. Beim "Krone"-Hochhaus in Wien-Döbling brannte es am Mittwoch. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Das Feuer ist offenbar nicht in der Redaktion, sondern im Verwaltungsgebäude der Mediaprint ausgebrochen.

Bei der #Krone läuft grad ein größerer Einsatz (Feuerwehr, Rettung, Polizei)- hoffe nichts Schlimmes :( pic.twitter.com/sppxtWPiBD — ron3740 (@ron3740) December 22, 2021

Das Gebäude wird evakuiert und auch die Berufsrettung sei unterwegs.

