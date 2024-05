Brand in Grazer Siedlungswohnhaus

Dachstuhl des in Holzbauweise errichteten Hauses hatte Feuer gefangen

Graz. Ein Dachstuhl in einem Siedlungshaus im Grazer Bezirk Wetzelsdorf hat Samstagfrüh Feuer gefangen. Eine Bewohnerin des Objekts mit vier Wohneinheiten wurde leicht verletzt, zwei Appartements wurden so schwer beschädigt, dass sie vorerst nicht bewohnbar sind, wie die Berufsfeuerwehr Graz meldete. Samstagmittag waren die Einsatzkräfte noch an Brandort.

Zu dem Brand in dem in Holzbauweise errichteten Siedlungswohnhaus aus den 1940er-Jahren war es gegen 7.00 Uhr gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Flammen im Bereich des Dachstuhls schon weit ausgebreitet. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich bereits eigenständig in Sicherheit gebracht, eine Frau wurde durch das Brandereignis jedoch leicht verletzt. Die Berufsfeuerwehr brachte mit mehr als 30 Einsatzkräften und zehn Einsatzfahrzeugen den Brand unter Kontrolle. Aufgrund von notwendig gewordenen Sicherungsarbeiten, dürften sie noch mehrere Stunden an der Einsatzstelle sein, wie es seitens der Berufsfeuerwehr hieß.