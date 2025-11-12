Brand in Krisen-WG wegen Duftkerze - 15-Jährige verhinderte Katastrophe

Mitten in der Nacht auf Mittwoch kam es bei Vomp zu einem Zimmerbrand. Eine brennende Duftkerze löste das Feuer aus – zehn Menschen kamen dank des leichten Schlafes eines Teenagers mit dem Schreck davon.

Tirol. Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei hatte ein 12-jähriges Mädchen, das in einer Wohngemeinschaft im Haus des Lebens in Fiecht untergebracht ist, im Zimmer auf einem Holzstuhl neben dem Bett eine Duftkerze entzündet und war daneben eingeschlafen.

© Zoom Tirol

© Zoom Tirol

Durch die brennende Kerze, die auch umgefallen sein könnte, wurde schließlich ein Zimmerbrand ausgelöst - der wirklich schlimm ausgehen hätte können, wenn nicht eine 15-Jährige um 2.30 Uhr zufällig aufgewacht wäre und die ersten um sich greifenden Flammen bemerkte. Der Teenager weckte umgehend die 12-Jährige auf und verständigte eine weiterer Folge eine im Haus wohnende 32-jährige Frau - bei der es sich wohl um eine Betreuerin handeln muss. Die Erwachsene brachte umgehend ihre neun Schützlinge aus dem Haus und verständigte die Feuerwehr.

Alle Betroffenen wurden vor dem Haus von der Rettung erstversorgt und anschließend im Foyer der Gemeinde Vomp untergebracht. Durch den Brand, der sich auf das im Zimmer befindliche Bett sowie den Holzstuhl beschränkte, wurden keine Personen verletzt.