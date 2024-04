Brandanschlag auf 12 E-Transporter traf Amazon-Flotte

13 Transporter, 12 davon E-Lieferwagen, wurden keine zwei Kilometer vom Amazon-Verteilzentrum Großebersdorf bei einem nächtlichen Großfeuer vernichtet. Alles sieht nach dem Werk eines Feuerteufel aus.

NÖ. Um Mitternacht brach in der Gewerbestraße in Eibesbrunn auf dem Gelände einer früheren Baufirma, die seitdem von einem Logistikunternehmer (angeblich ein Inder oder Pakistani) als Parkplatz angemietet wurde, die Feuerhölle los:

© Doku-NÖ ×

© Doku-NÖ ×

Brandbeschleuniger ausgeschüttet

Der Hund eines Anwohners schlug als Erster an, sein Besitzer vernahm dann eine Durchzündung nach der anderen – sie hörten sich wie Detonationen an: Der geschockte Mann alarmierte die Feuerwehr. Für die Florianis aus Eibesbrunn, Großebersdorf, Putzing und Seyring wurde es eine lange Nacht. Insgesamt standen zwölf Elektro-Lieferfahrzeuge in Flammen, auch ein Benziner brannte völlig aus.

Dass hier ein Feuerteufel – aus welchen Motiven auch immer – zugeschlagen hatte, sprang den unermüdlich gegen die Flammen ankämpfenden Einsatzkräften förmlich ins Auge: Es gab mehrere voneinander unabhängige Brandherde, und das Inferno breitete sich gegen die Windrichtung aus – was für das Anbringen bzw. Ausschütten von Brandbeschleunigern spricht.

© Doku-NÖ ×

Besonders zermürbend: Bei einigen batteriebetriebenen Fahrzeugen flammte der Brand immer wieder auf, da die Akkus beschädigt waren und mit einem sogenannten „Thermal Runaway“ durchgingen. Erst mit dem Einsatz von wirklich viel kaltem Wasser gelang es, die Akkus zu kühlen, die Fahrzeuge selbst wurden ein Raub der Flammen. Der Schaden dürfte eine Million Euro betragen.

Spurensuche und Befragungen gestartet

© wienweitmedien ×

Betroffen waren allesamt Lieferwägen, die hier des Nachts abgestellt werden – und die untertags als Zustellfahrzeuge im Auftrag von Amazon bzw. ausgeführt von Logistik-Geschäftspartnern Pakete, die bei Amazon bestellt wurden, im Großraum Wien ausliefern. Warum es jetzt zu dem möglichen Feueranschlag gekommen ist, darüber kann derzeit nur gerätselt werden – die Brandermittler des Landekriminalamtes sind jedenfalls vor Ort und führen akribische Erhebungen. Dabei werden sicher auch alle Fahrer, früheren Chauffeure und andere Dienstnehmer, die Konkurrenz, aber auch Anrainer genau befragt.

Nicht erster Polizeieinsatz bei Verteilzentrum

Im Zusammenhang mit dem Fuhrpark für Amazon gab es vor dem spektakulären wie mysteriöse Brand(anschlag) schon einmal Zores: So wurden im Mai 2021 insgesamt 26 nagelneue Transporter beim Verteilzentrum in Großebersdorf beschlagnahmt, die einem (Sub-)Unternehmer gehörten, die bei einer Razzia im Vorjahr bei Ermittlungen wegen mutmaßlicher arbeitsrechtlicher Verstöße beim Zustellgiganten ins Visier geraten war.

© BMF ×

Die Transportfirma, die im Auftrag eines Online-Versandriesen Pakete auslieferte, hatte einen Abgabenrückstand von über 350.000 Euro. Interessant: Im Vorfeld des Einsatzes beobachtete die Finanzpolizei, dass sich sämtliche Fahrer des Unternehmens mit ihren Fahrzeugen regelmäßig auf einem Parkplatz in der Nähe des Auslieferungslagers treffen, um dann gemeinsam zum Lager zu fahren und die Pakete zu laden. Auf diesem Parkplatz griffen in Folge vier Bedienstete der Finanzpolizei und drei Bedienstete des Finanzamts Österreich zu.