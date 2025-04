Brandstiftung in Sportwagen-Autohaus

Der oder die Täter schlugen die Scheibe zum Schauraum ein.

OÖ. In einem Autohaus für Luxussportwagen in Attnang-Puchheim (Bez. Vöcklabruck) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei am Vormittag meldete, soll der Brand gelegt worden sein – die Ermittlungen laufen.

Zum Glück befanden sich keine Autos im Schauraum. Die Täter haben laut Polizei eine Auslagenscheibe eingeschlagen und sollen danach mit hoher Wahrscheinlichkeit Brandbeschleuniger verspritzt und den Raum dann in Brand gesetzt haben. Der Brand war rasch wieder im Griff. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Bis vor kurzem war am Standort ein Güterbeförderer eingemietet, der Insolvenz anmelden musste.