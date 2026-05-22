Bub (1) nach Spielplatz-Unfall auf Intensivstation

Das Kleinkind ist beim Balancieren im Motorikpark in Favoriten so unglücklich gestürzt, dass er mit dem Hubschrauber - weil Lebensgefahr bestand - ins Spital geflogen wurde.

Wien. Ein Einjähriger hat sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr beim Spielen in der Motorik-Anlage im Helmut-Zilk-Park im Sonnwendviertel hinter dem Hauptbahnhof schwere Verletzung zugezogen. Der Bub - unklar ist, mit welcher Aufsichtsperson der Kleien vor Ort war - ist dabei mit dem Kopf auf einen Stein gefallen sein, berichtete die Berufsrettung Wien.

Das beim Balancieren verunglückte Kleinkind wurde von den Einsatzkräften versorgt und per Rettungshubschrauber mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen sowie ein Wirbelsäulentrauma in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird er intensivmedizinisch betreut.