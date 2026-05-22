Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
25 Tote bei Lkw-Unfällen im Vorjahr: dramatischer Anstieg um 150 Prozent
© APA / FF AMSTETTEN

Horrende Zahlen

25 Tote bei Lkw-Unfällen im Vorjahr: dramatischer Anstieg um 150 Prozent

22.05.26, 11:02
Teilen

Niederösterreich erlebt eine erschreckende Häufung tödlicher Lkw-Unfälle: 25 Menschen verloren im Vorjahr bei Kollisionen mit schweren Lastwagen ihr Leben – um 15 mehr als noch 2024, ein Anstieg um satte 150 Prozent und der höchste Wert seit 2010!  

Das ist fast jeder vierte Verkehrstote in NÖ – und im Bundesländer-Vergleich liegt Niederösterreich damit mit Abstand an der traurigen Spitze, weit vor Oberösterreich (15 Tote), der Steiermark und Tirol (je 8). Die Zahlen der Mobilitätsorganisation VCÖ auf Basis von Statistik-Austria-Daten zeigen: Jeder zehnte Lkw-Unfall endete tödlich – während es bei Unfällen insgesamt erst einer von 65 war. "Lkw sind oft ein tödlicher Unfallgegner – das wurde im Vorjahr leider auf dramatische Weise sichtbar", warnt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk, und die Zahlen geben ihr recht: Der Anteil der Lkw an tödlichen Unfällen war fast siebenmal so hoch wie ihr Anteil am Gesamtunfallgeschehen!

Besonders alarmierend

Bei Kontrollen in NÖ stiegen schwere technische Mängel bei Schwerfahrzeugen um über sechs Prozent auf 3.074 – Kennzeichenentzüge um fünf Prozent auf 1.886. Der VCÖ fordert jetzt ein umfassendes Maßnahmenpaket: verpflichtende Abbiegeassistenten, härtere Tempokontrollen auf Autobahnen, mehr Lkw-Checks und eine Verlagerung von Gütern auf die Schiene – denn so kann es nicht weitergehen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen