16-Jähriger zückt Messer

Der Lehrling bedrohte einen 17-Jährigen Schüler, für ihn setzt es nun eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung.

Ein 16-jähriger Lehrling hat bei einem Streit an einer Bushaltestelle in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) ein Messer gezückt. Der Jugendliche war mit einem 17-jährigen Schüler aneinandergeraten. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung holte der 16-Jährige ein Klappmesser hervor und bedrohte den Schüler damit, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Verletzt wurde bei dem Streit niemand. Der Lehrling wird laut Polizei wegen gefährlicher Drohung angezeigt.