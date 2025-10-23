Alles zu oe24VIP
Minibagger
© Getty Images

Obduktion angeordnet

44-Jähriger von Bagger-Schaufel erdrückt

23.10.25, 08:28
In Steinbach ereignete sich beim Verladen eines Minibaggers ein tödlicher Unfall.

Pilgersdorf. Beim Verladen eines Minibaggers hat am Mittwochabend ein 44-Jähriger in Steinbach (Bezirk Oberpullendorf) tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann wollte das Gerät gegen 20.00 Uhr auf einen Lastwagen verladen, dürfte dabei aber von der Baggerschaufel erdrückt worden sein, hieß es aus der Landespolizeidirektion Burgenland zur APA. Weitere Personen waren bei dem Unfall nicht anwesend.

Der genaue Hergang wird noch ermittelt. Es wurde daher auch eine Obduktion angeordnet.

