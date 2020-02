69-Jährige bei Pkw-Zusammenstoß verletzt

Ein Pkw-Zusammenstoß im Bezirk Jennersdorf hat am Mittwoch eine Verletzte gefordert.

Deutsch Kaltenbrunn. Der Unfall passierte in Deutsch Kaltenbrunn, als ein 71-Jähriger mit seinem Wagen in die L405 einbiegen wollte, berichtete die Polizei am Donnerstag. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer 40-Jährigen frontal zusammen. Die 69-jährige Beifahrerin der Frau wurde dabei verletzt.

Nach Erstversorgung ins Spital gebracht

Die Rettung brachte die Verletzte nach der Erstversorgung durch zwei First Responder ins Spital nach Oberwart. Während der Fahrzeugbergung durch die Feuerwehren aus Deutsch Kaltenbrunn-Ort und Kaltenbrunn-Berg wurde der Verkehr auf der L405 kurzfristig angehalten.