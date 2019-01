Zum Verschwinden der Mutter des Generaldirektors der Esterhazy Betriebe, Stefan Ottrubay, aus Eisenstadt, hat sich am Mittwoch die Familie Esterhazy zu Wort gemeldet: "Als Sprecher der fürstlichen Familie Esterhazy lege ich Wert auf die Feststellung, dass auch dieser von den Behörden zu überprüfende Fall mit der Familie Esterhazy nichts zu tun hat", so Paul-Anton Esterhazy in einer Aussendung.

"Wir bitten insbesondere auch die Vertreter der Medien, die Familien Ottrubay und Esterhazy zu unterscheiden. Wir pflegen gänzlich andere Umgangsformen – besonders mit betagten Damen, die wir gerne in den großen Familienverband integrieren (...)", schrieb Esterhazy.