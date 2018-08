Bei einem Überfall auf ein älteres Ehepaar in dessen Wohnhaus im Bezirk Oberpullendorf am späten Freitagabend sind laut Polizeiangaben offenbar keine Waffen im Spiel gewesen. Drei Männer, die etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein dürften, dunkel gekleidet und vermutlich voll maskiert waren, sind gegen 22.00 Uhr in das unversperrte Haus eingedrungen, teilte ein Polizeisprecher der APA mit.

Sohn des Ehepaares verletzt

Zum Zeitpunkt des Überfalls war auch der 50-jährige Sohn des Ehepaares im Alter von 82 und 84 Jahren im Haus anwesend. "Zwischen den Verdächtigen und dem Sohn ist es zu einem Handgemenge gekommen, bei dem der Sohn im Gesichtsbereich leicht verletzt wurde", so der Sprecher auf Nachfrage am Samstagnachmittag. Auch das Ehepaar wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Das Trio soll Schmuck und Geld gestohlen haben.

Alarmfahndung ohne Erfolg

Die Polizei leitete sofort nach der Anzeigenerstattung etwa eine halbe Stunde später eine Alarmfahndung nach den drei Verdächtigen ein. Diese verlief zunächst ohne Erfolg. "Die Ermittlungen laufen noch. Auch die Einvernahme dauert noch an", sagte der Polizeisprecher.