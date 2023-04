Der 73-Jährige belud den Wagen und den Anhänger, als sich das Fuhrwerk in Bewegung setzte.

Ein 73-Jähriger aus Olbendorf (Bezirk Güssing) ist am Donnerstagnachmittag von seinem eigenen Pkw überrollt worden und an den schweren Verletzungen gestorben. Der Mann belud gerade den Wagen und den Anhänger, als sich das Fuhrwerk aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung setzte. Er starb am Weg ins Krankenhaus, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag