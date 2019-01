Mysteriöse Entführung der Mutter des Esterhazy-Chefs

Die Landeshauptstadt Eisenstadt, Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr: Das Zentrum gleicht einer Festung, überall wimmelt es von schwer bewaffneten Polizisten. 30 Minuten zuvor ging der Alarm ein: Eine 88- jährige Pensionistin soll auf offener Straße entführt worden sein.

Es handelt sich nicht um eine unbekannte betagte ­Dame, es geht um Magdolna Theresia Ottrubay, die Mutter des mächtigen Chefs der Esterházy-Dynastie. Die Seniorin war 30 Minuten vor dem Großeinsatz der Polizei auf offener Straße in eine schwarze Limousine gezerrt worden.

Magdolna Ottrubay war gemeinsam mit ihrer Pflegerin in der Esterházy-Straße auf einen Rollator gestützt auf dem Weg in die nahe Bergkirche. Die Mutter des Chefs der Esterházy-Stiftungen und des größten Land­besitzers des Burgenlandes, Stefan Ottrubay, ging oft dort hin, hielt in der Kirche inne und betete manchmal einen Rosenkranz.

Am Dienstag sollte es dazu nicht mehr kommen. Laut Augenzeugen stoppten auf Höhe der Hausnummer 29 plötzlich zwei schwarze Limousinen auf der Straße. Aus einem der Autos stieg ein Pärchen, aus dem anderen eine einzelne Frau. Sie war auffallend groß, schlank und blond. Sie trug eine schwarze Mütze, einen dunklen roten Mantel, schwarze Schuhe und braune Handschuhe.

Die erste Spur führte nach Ungarn

Die Unbekannte ging auf die Pflegerin zu und stieß sie zur Seite. Anschließend packte das Trio die 88-Jährige an den Armen und setzte sie in eines der Fahrzeuge. Mit hoher Geschwindigkeit flüchteten die Entführer in Richtung Bergkirche.

Laut Polizei hatten die Fluchtfahrzeuge vermutlich ausländische Kennzeichen, laut einem Augenzeugen wurden vor allem ungarische Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Die Fahndung nach den Kidnappern wurde jedenfalls nach wenigen Minuten aufs Ausland ausgedehnt.

Der Chef der reichen Esterházy-Stiftungen ist im Nachbarland sehr bekannt – und teils gefürchtet. Stefan Ottrubay soll es sich mit einigen seiner Pächter verscherzt haben, manche sollen nicht gut auf den 65-Jährigen zu sprechen sein. Jedenfalls soll es bei der Entführung nicht um Lösegeld gehen.

Minister Kickl: "Polizei ermittelt im Fall in mehrere Richtungen"

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat zum möglichen Entführungsfall in ­Eisenstadt erklärt, es sei derzeit nicht sicher, „ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt“. Am heutigen Mittwoch sollen nähere Details bekannt gegeben werden. Insider halten auch einen familiären Hintergrund für möglich.

Kickl habe mit den zuständigen Ermittlern gesprochen. Sie würden mehrere Ermittlungsstränge verfolgen. Er wolle daher keine voreiligen Aussagen tätigen, sagte der Innenminister. Im Moment sei es zu früh, um auf nähere Details einzu­gehen, sagte der Minister am Abend.