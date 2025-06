Nächstes Pleite-Beben: Wiener Nobel-Hotel ist insolvent

Nun ist auch das Grand Hotel am Kärntner Ring 9 in Wien insolvent.

Auf Gläubigerantrag wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren eröffnet, berichtete der KSV.

Tochtergesellschaft zahlungsunfähig

Die Tochtergesellschaft der Erste Wiener Hotel AG war von deren Konkurs Mitte Mai noch verschont geblieben, ist nunmehr aber ebenso zahlungsunfähig.

Saudiarabisch-österreichischer Investor

Mehr Details lagen vorerst laut KSV nicht vor. Die Erste Wiener Hotel AG wird dem saudiarabisch-österreichischen Investor Mohamed Bin Issa Al Jaber zugeordnet.

Das Grand Hotel: Die edle Adresse an der Wiener Ringstraße ist einer der ersten Anlaufstellen für einen Aufenthalt in Wien und genießt einen guten Ruf in der ganzen Welt.