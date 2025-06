Ö3-Star Robert Kratky verrät: Mit IHR war er (fast) verlobt

Der Moderator war nie verheiratet, verrät aber jetzt, dass es eine Frau gab, die er zumindest gefragt hat, ob sie ihn heiraten will.

Er bringt frühmorgens ganz Österreich zum Lachen – doch wenn es um sein eigenes Leben geht, hüllt sich Robert Kratky (52) meist in Schweigen. Der Ö3-Wecker-Moderator liebt die Bühne, nicht aber den öffentlichen Blick auf seine privaten Beziehungen. Umso mehr überraschte es, als er nun im Radio eine kleine, feine Liebesgeschichte aus Kindertagen erzählte – mit einem ganz besonderen Gast.





"Ich habe sie gefühlt 17 Mal gefragt, ob sie mich heiratet"

Es war in der Volksschule, als der junge Robert seine allererste große Liebe fand: Sitznachbarin Gerlinde. Sie war für ihn das Maß aller Dinge, und offenbar auch die Frau fürs Leben – zumindest in der kindlichen Vorstellung. „Ich hab sie gefühlt 17 Mal gefragt, ob sie mich heiraten will“, verriet Kratky live im „Ö3-Wecker“. Dann die Überraschung: Gerlinde wurde live in die Sendung zugeschaltet. Ihre Antwort? Herzhaft ehrlich: „Ich war die erste und einzige Ehefrau, die du jemals hattest!“

Liebe durch den Schwitzkasten?

Doch ganz konfliktfrei war die Volksschulromanze offenbar nicht. Gerlinde erinnerte sich, dass sie ihren „Ehemann“ regelmäßig in den Schwitzkasten nahm – wohl eher als Liebesbeweis denn als Rauferei. Kratky hingegen winkte ab: „Ich wurde nie von Gerlinde in der Volksschule in den Schwitzkasten genommen. Es würde aber einiges erklären.“

Jahrzehnte später: Wiedersehen in luftiger Höhe

Wie das Leben so spielt: Vor kurzem trafen sich die beiden tatsächlich wieder – beim Fallschirmspringen. Zufällig, nach all den Jahren, und ganz ohne Vorwarnung. „Das Leben schreibt manchmal die besseren Geschichten“, so Kratky im Nachgang.





Robert Kratkys Geheimnisse – 5 Fakten über den Ö3-Wecker-Star

1. Frühaufsteher seit über 20 Jahren: Seit 2001 weckt Robert Kratky gemeinsam mit seinem Team Österreich im Ö3-Wecker – und steht dafür täglich um spätestens 4 Uhr morgens auf.

2. Vom Radiopraktikanten zur Kultstimme: Seine Karriere begann in den 1990ern bei Ö3 als Praktikant. Mit viel Fleiß und Charisma wurde er zur markantesten Stimme des Senders.

3. Liebesleben streng geheim: Der Salzburger hält sein Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Seine letzte bekannte Partnerin war Ex-Miss Kärnten Franziska Sumberaz. Seither machte er keine Beziehung mehr öffentlich.

4. Abenteuerlustig und sportlich: Kratky liebt das Adrenalin – ob beim Fallschirmspringen, Mountainbiken oder Skifahren. Einem Mikrofon im Studio entkommt er aber nie lange.

5. Höchstdotierter ORF-Mitarbeiter: Im Jahr 2023 war er mit einem Jahresgehalt von rund 443.000 €, 2024 mit knapp 472.000 €, der bestbezahlte Mitarbeiter des ORF.

Kratky wird noch bis Ende 2026 den Ö3-Wecker moderieren. Dann hört er auf. Sehr zum Leid seiner gigantischen Fan-Gemeinde.