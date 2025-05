Ö3 Wecker lockt Hörer mit "Fake-Kratky" in die KI-Falle

Am Mittwochmorgen, dem 15. Mai, erwartet die Hörerinnen und Hörer des beliebten Ö3-Weckers eine ungewöhnliche Überraschung: Zwischen 5 und 9 Uhr übernehmen nicht Robert Kratky und Gabi Hiller das Mikrofon – sondern ihre digitalen Doppelgänger

Was wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film klingt, ist in Wahrheit ein reales Radioexperiment. Der ORF-Radiosender Ö3 testet live, wie gut künstliche Intelligenz mittlerweile Stimmen imitieren kann – und ob die Hörer überhaupt den Unterschied bemerken. Die Stimmen von Robert Kratky und Gabi Hiller wurden mithilfe moderner KI-Technologie originalgetreu nachgebildet. Die künstlich erzeugten Moderatoren sprechen im typischen Ö3-Stil, mit vertrauter Tonlage und Sprachmelodie – sodass selbst eingefleischte Fans ins Grübeln kommen dürften. „Irgendwann zwischen 5 und 9 Uhr sprechen nicht Robert und ich – sondern die KI“, kündigte Gabi Hiller bereits im Vorfeld an. Die Frage an das Publikum: Merkt ihr den Unterschied?

© Screenshot/Facebook

Hörerinnen und Hörer sind ausdrücklich eingeladen, mitzuraten. Wer glaubt, den KI-Moment erkannt zu haben, kann Sprachnachrichten an Ö3 schicken. Die Aktion soll nicht nur unterhalten, sondern auch einen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte über den Einsatz von künstlicher Intelligenz leisten.

© Instagram ×

KI im Radio: Mehr als nur Technikspielerei

Ö3-Senderchef Michael Pauser erklärt die Hintergründe des Experiments: „Bei Ö3 ist es uns ein großes Anliegen, unsere Hörerinnen und Hörer nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu informieren und aufzuklären. Themen wie Künstliche Intelligenz beeinflussen unseren Alltag zunehmend.“ Indem man solche Entwicklungen direkt in das Programm integriert, wolle Ö3 seine Rolle als zeitgemäßer, relevanter Sender unterstreichen. Das Ziel sei, Wissen zu vermitteln, Ängste abzubauen und Orientierung zu bieten. Denn KI ist längst nicht mehr nur eine Zukunftsvision – sie ist Teil des medialen Alltags. Mit dem Testlauf am 15. Mai nimmt Ö3 eine Vorreiterrolle im deutschsprachigen Radio ein.

Robert Kratky © Instagram ×

Der morgendliche KI-Wecker ist ein mutiger Schritt, der Fragen aufwirft: Wird es bald ganz normale Realität, dass Moderatoren durch ihre digitalen Stimmen ersetzt werden? Oder bleibt der menschliche Faktor unverzichtbar? Fest steht: Ö3 bringt mit dieser Aktion eines der wichtigsten Zukunftsthemen direkt ins Frühstücksradio – nahbar, spannend und mit einem Augenzwinkern. Ob der künstliche Kratky überzeugt, wird sich zeigen – die Hörerinnen und Hörer haben das letzte Wort.